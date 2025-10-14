Коте предлагали занять руководящую позицию в новой Vantage Studios, но тот отказался.

Руководитель франшизы Assassin’s Creed Марк-Алексис Коте покинул Ubisoft после 20 лет работы. За это время он успел побывать дизайнером, директором и продюсером почти всех игр серии.

С 2022 года Коте возглавлял команды Ubisoft, занимавшиеся развитием Assassin’s Creed, и определял стратегию серии на будущее. Среди его заслуг роль геймдиректора в Assassin’s Creed 3, креативного директора в Assassin’s Creed: Syndicate и продюсера всех последующих игр.

Уход Коте совпал с масштабной перестройкой внутри Ubisoft и запуском нового подразделения Vantage Studios, частично принадлежащего Tencent. Именно Vantage теперь займётся крупнейшими франшизами компании, включая Assassin’s Creed.

Как сообщает VGC, директора Vantage Шарли Гиймо и Кристоф Деренн предлагали Коте руководящую должность в новом подразделении, но он отказался и решил покинуть компанию.

Ubisoft заявила, что намерена "написать новую главу" для Assassin’s Creed под руководством Vantage Studios, создавая проекты, в которые игроки захотят полностью погрузиться.

Ранее мы рассказывали, что Ubisoft отменила Assassin's Creed о чернокожем герое и Ку-клукс-клане. Одна из причин – негативная реакция геймеров на Ясукэ в Assassin's Creed: Shadows.

