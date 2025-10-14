В основе такого испытания лежит специальная программа Пентагона.

В Соединенных Штатах Америки состоялись уникальные испытания под названием Top Gun AI. В рамках проекта беспилотный летательный аппарат XQ-58A Valkyrie, управляемый искусственным интеллектом, следовал за многоцелевым истребителем F-16 Fighting Falcon.

Как сообщает ресурс Army Recognition, первые в истории испытания взаимодействия пилотируемого самолета с беспилотником с искусственным интеллектом в роли напарника состоялись в начале октября на авиабазе Эглин во Флориде.

Управляемый искусственным интеллектом БПЛА XQ-58A Valkyrie, длина которого составляет 9 метров, а размах крыла – примерно 8,2 метра, поднялся в небо в паре с F-16. Полетное задание включало совместный маневренный полет в строю и отработку боевых действий. По заданной команде беспилотник должен был самостоятельно перехватить условный вражеский самолет и даже попытаться провести элементы воздушного боя.

Видео дня

Во время испытания F-16 и Valkyrie летели на расстоянии примерно 300 метров друг от друга, выполняя сложные маневры уклонения, чтобы зайти друг другу в тыл, подобно учебному воздушному бою.

В основе такого испытания лежит специальная программа Пентагона. ВВС США намерены до конца десятилетия ввести в эксплуатацию до 1000 самолетов с искусственным интеллектом. И одной из ведущих платформ в экспериментах является именно БПЛА XQ-58A. Ожидается, что их цена будет составлять лишь четверть от стоимости современного пилотируемого истребителя. Это не только позволит сэкономить на приобретении и эксплуатации самолетов, но и позволит развернуть больший и более устойчивый к рискам воздушный флот.

В стратегическом плане речь не идет о замене пилотов на системы, управляемые искусственным интеллектом. Это, скорее, дополнение. В сценариях высокотехнологичной войны, таких как потенциальный конфликт в Тихоокеанском регионе, рои дронов с искусственным интеллектом могут перенасытить противовоздушную оборону противника, действовать как приманки или поражать ценные цели без риска для человеческой жизни.

Испытания оружия: другие новости

Во Франции провели испытания, во время которых фрегат ПВО перехватил ракету класса "воздух-воздух" MICA-EM с помощью зенитной ракеты Aster 30.

Аналитики отмечают, что перехват произошел на встречных скоростях. Поэтому факт перехвата MICA-EM с помощью Aster 30 – это "действительно что-то на грани возможностей этой ракеты".

Тем временем Турция провела испытания отечественной системы противовоздушной обороны GÖKSUR в боевых условиях. Это был первый успешный перехват морской цели ракетой, которая была полностью разработана и изготовлена в Турции.

Вас также могут заинтересовать новости: