Сейчас в Германии количество солдат составляет 183 тысячи.

Правительственная коалиция в Германии предложила ввести лотерейную систему призыва на военную службу, если не найдется достаточного количества добровольцев на военную службу, сообщает Spiegel .

По данным издания, в течение последних недель представители от ХДС/ХСС и СДПГ проводили встречи для обсуждения новой модели военной службы. Согласно информации, им удалось достичь компромисса.

Указывается, что на первом этапе военная служба так и останется добровольной. По этой концепции, которую внес министр обороны Борис Писториус, со всеми 18-летними свяжутся и предоставят анкету, в которой, кроме информации о здоровье, физической подготовке и образовании, также предложат выразить свое отношение к военной службе.

Как говорится в публикации, ребятам нужно будет обязательно заполнить эту анкету, а вот женщинам и людям третьего пола позволят это сделать по желанию.

Объясняется, что если Бундесверу не удастся привлечь необходимое количество добровольцев, в Германии введут призыв на военную службу путем лотереи.

Издание добавило, что если и таким способом не удастся обеспечить армию достаточным количеством солдат, тогда в стране восстановят обязательный призыв, который был приостановлен в 2011 году.

Сообщается, что парламент Германии должен принять закон, согласно которому мужчины, отобранные для медицинского осмотра и признанные годными, будут призываться на военную службу до тех пор, пока вооруженные силы не получат нужное им количество солдат.

Примечательно, что отказники по религиозным или политическим соображениям будут обязаны проходить альтернативную службу. Также предусмотрено возвращение всеобщей воинской повинности, если Бундестаг объявит состояние напряженности или обороны.

Издание поделилось информацией, что по этому соглашению, министр обороны Германии должен определить потребности Бундесвера в личном составе до 2035 года и ежегодно отчитываться перед Бундестагом по показателям.

Ожидается, что к 2030-м годам, то есть, в ближайшие 5 лет, количество солдат увеличат с нынешних 183 тысяч до 260 тысяч. Кроме этого, Германия нуждается в создании 200 тысяч резервистов.

Примечательно, что во вторник, 14 октября, в стране должны были публично представить компромиссное соглашение, но пресс-конференцию отменили. Издание написало, что документ раскритиковали на заседании парламентской группы СДПГ.

Как рассказали изданию собеседники, Писториус выразил недовольство тем, что соглашение существенно отличается от поданного им законопроекта и, по его мнению, само по себе является непрактичным.

