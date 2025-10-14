С февраля по сентябрь 2025 года Украина приобрела почти пять миллиардов кубометров газа на европейских рынках.

Россия усилила ракетные и дроновые атаки по энергетическим объектам Украины. Серия мощных ударов, нанесенных за первые 10 дней октября, была нацелена на газодобывающие предприятия на востоке Украины, оставила ряд населенных пунктов без электроэнергии и воды.

Такие атаки не являются чем-то новым, ведь за время войны Россия осуществила тысячи атак на линии электропередач, подстанции, трубопроводы, хранилища, пытаясь погрузить Украину в темноту и заставить страну подчиниться. Но сейчас атаки РФ проводятся в беспрецедентных масштабах, рассказывает Atlantic Council. Россия направляет десятки дронов на цели, перегружая украинскую противовоздушную оборону.

По мнению авторов, российские удары по украинской энергетической инфраструктуре уже не является только проблемой Украины.

Видео дня

"Кампания бомбардировок Москвы станет более широкой европейской проблемой, если Киеву не будет оказана большая поддержка. В течение текущего года угроза европейским энергетическим рынкам становится все более очевидной. Ряд российских атак на украинские объекты по добыче газа в феврале 2025 года привел к серьезным дисбалансам, что имело последствия для большинства стран Центральной и Восточной Европы", – говорится в материале.

Отмечается, что с февраля по сентябрь 2025 года Украина приобрела почти пять миллиардов кубометров газа на европейских рынках, чтобы подготовиться к зиме. Это привело к росту регионального спроса и повышению цен. Однако если Россия продолжит свои атаки этой зимой, последствия для Украины и всего региона будут еще более ощутимыми.

Для предотвращения возникновения регионального дефицита, все соседние страны должны рассмотреть отмену существующих ограничений на экспорт в Украину, пишет ресурс. И Европа может улучшить энергетические перспективы для Украины. Однако для этого нужны быстрые политические решения.

"Мировые поставки сжиженного природного газа должны вырасти в ближайшие месяцы благодаря резкому увеличению производства, прежде всего в США. Хотя большинство западноевропейских стран получат выгоду от этих дополнительных импортных поставок, поскольку имеют доступ к морским терминалам и функциональным рынкам, потребители, находящиеся дальше на восток, менее привилегированы, поскольку большинство из них не имеют выхода к морю или имеют региональные транспортные мощности, которые либо перегружены, либо слишком дороги для использования", – поясняется в материале.

Отмечается, что ограничения на энергетические логистические сети имеют непосредственное влияние на Украину. Несмотря на соседство сразу с четырьмя странами ЕС, для обеспечения импорта и покрытия внутреннего дефицита Украина в основном полагается на Польшу и Венгрию.

Значительные пропускные способности могла бы предложить и Словакия: большинство из них не используются из-за прекращения транспортировки российского газа. Но тарифы Словакии очень высоки, и это ограничивает возможности Украины импортировать газ из Западной Европы.

Ситуация в энергосистеме Украины

Ночью россияне нанесли удар по объектам критической инфраструктуры в Кировоградской области. В результате атаки без света остались 5 населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что Россия атакует газовые хранилища, газовую инфраструктуру и объекты водоснабжения. По его словам, для прохождения зимы придется увеличивать импорт газа из Европы. Проблема заключается в том, чтобы иметь достаточно денег для приобретения этого газа.

Вас также могут заинтересовать новости: