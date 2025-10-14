Хоть суперклей полезен для ремонта сломанных предметов и сборки моделей, он не предназначен для электроники.

Многим знакомо чувство замирания сердца, когда смартфон выскальзывает из рук и падает дисплеем вниз. Хотя это не всегда приводит к повреждениям, бывают случаи, когда падение приводит к изменению экрана: он покрывается паутинкой трещин, а иногда вся панель отходит от корпуса, соединяясь только гибким шлейфом.

При поиске способов ремонта в интернете часто встречаются странные совет – например, использовать суперклей (цианоакрилат) для фиксации экрана. На первый взгляд идея выглядит логично – это клей, и он может соединять части, но вот что об этом говорят эксперты SlashGear.

Суперклей – почему это плохая идея

Суперклей может проникнуть внутрь телефона и попасть во внутренние компоненты, такие как динамик, селфи-камера или датчики, что приведет к необратимому повреждению. После высыхания суперклей почти невозможно удалить без профессиональных инструментов.

Помимо прочего, цианоакрилат может оставлять после себя мутную пленку, ухудшающую четкость изображения и отзывчивость сенсора. Вы также рискуете нанести слишком много клея, в результате чего избыток протиснится через крошечные щели рядом с такими компонентами, как боковые кнопки или порт зарядки, делая их непригодными.

Хоть суперклей полезен для ремонта сломанных предметов, сборки моделей и выполнения некоторых косметических автомобильных ремонтов, он не предназначен для электроники. Существуют специальные токопроводящие клеи для работы с электрическими компонентами.

Что делать вместо этого

Для серьезных повреждений лучше всегда обратиться в сервисный центр – специалисты заменят дисплей с правильным клеем и гарантией. Многие мастерские также предлагают оригинальные или OEM-запчасти.

Если у вас ограниченный бюджет, хорошей временной мерой будет нанесение защитной пленки из закаленного стекла/прозрачной термостойкой ленты на трещины дисплея, чтобы удерживать сломанные части вместе, пока вы не сможете заменить экран.

В случае, если экран смартфона отделался царапинами, есть шанс убрать их с помощью подручных материалов. УНИАН рассказывал, как сделать экран как новенький.

