Одесса заслуживает большей защиты, и это можно сделать в формате военной администрации.
Об этом в вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, который отметил, что сегодня на докладе был руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк.
"Я благодарю Службу за сильную работу в защиту Украины, на противодействие российским агентурным сетям. И также был разговор по ситуации в прифронтовых общинах и на юге нашего государства, в частности в Одессе", - сказал он.
Глава государства подчеркнул, что Одесса "заслуживает большей защиты и большей поддержки":
"Это можно сделать в формате военной администрации - слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставались без должного ответа. Все эффективные решения будут приняты. Я назначу руководителя военной администрации в ближайшее время", - заявил Зеленский.
Ситуация вокруг Труханова
Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявил о решении в отношении ряда лиц, у которых подтверждено наличие российского гражданства. Среди них - мэр Одессы Геннадий Труханов.
Активисты спросили у Труханова, собирается ли он обжаловать это решение, на что тот ответил, что да, и заверил, что не собирается покидать Украину.
В то же время в СБУ отметили, что Труханов имеет действующий загранпаспорт России и имел российский внутренний паспорт.