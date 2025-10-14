Президент подчеркнул, что очень много вопросов по безопасности в городе слишком долго оставались без должного ответа.

Одесса заслуживает большей защиты, и это можно сделать в формате военной администрации.

Об этом в вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, который отметил, что сегодня на докладе был руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк.

"Я благодарю Службу за сильную работу в защиту Украины, на противодействие российским агентурным сетям. И также был разговор по ситуации в прифронтовых общинах и на юге нашего государства, в частности в Одессе", - сказал он.

Видео дня

Глава государства подчеркнул, что Одесса "заслуживает большей защиты и большей поддержки":

"Это можно сделать в формате военной администрации - слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставались без должного ответа. Все эффективные решения будут приняты. Я назначу руководителя военной администрации в ближайшее время", - заявил Зеленский.

Ситуация вокруг Труханова

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявил о решении в отношении ряда лиц, у которых подтверждено наличие российского гражданства. Среди них - мэр Одессы Геннадий Труханов.

Активисты спросили у Труханова, собирается ли он обжаловать это решение, на что тот ответил, что да, и заверил, что не собирается покидать Украину.

В то же время в СБУ отметили, что Труханов имеет действующий загранпаспорт России и имел российский внутренний паспорт.

Вас также могут заинтересовать новости: