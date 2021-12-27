19-летний злоумышленник записал ролик, в котором заявил о желании напасть на королеву.

В Великобритании всплыли новые подробности инцидента, который случился в Виндзорском замке на католическое Рождество. 19-летний парень проник в замок, его успели задержать. Оказалось, злоумышленник был вооружен арбалетом и он хотел убить королеву.

Перед вторжением в замок парень записал видео и опубликовал его в Snapchat, об этом сообщает издание The Sun.

Парня поместили под стражу. Правоохранители выяснили, что за 24 минуты до вторжения в замок он снял видео и отправил его своим друзьям. В ролике парень рассказывает о том, что он хочет убить Елизавету II.

На видео злоумышленник говорит о своих мотивах, держа в руках арбалет. Свое лицо он скрыл маской. После записи ролика парень отправил его через Snapchat и пошел к замку.

По данным издания, злоумышленник, вооруженный арбалетом, успел проникнуть на территорию здания и находился в 500 метрах от личных покоев королевы. Парню удалось перелезть через забор с шипами, для этого он использовал веревочную лестницу.

Читайте также"Уверенно смотреть в будущее": королева Елизавета выступила с рождественским обращениемНа видео злоумышленник говорил, что является индийским ситхом и хочет убить королеву из мести за людей, которые погибли в 1919 году из-за резни в Джаллианвала Багхе, этот инцидент еще называют резней Амритсар. Британские военные окружили протестующий индийский народ и стреляли по ним до тех пор, пока не закончились патроны.

По словам парня, он решил отомстить за резню и всех людей, которых унижают и дискриминируют из-за их расы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что задержанный парень, который проник в замок королевы, является 19-летним жителем Саутгемптона.

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