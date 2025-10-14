Посол США при НАТО Мэтью Уитакер сказал, что это оружие ранее Украине не предоставлялось.

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер анонсировал новые поставки оружия Украине в рамках программы PURL.

По его словам, передача оружия ожидается на этой неделе, пишет La Repubblica. "Да", - коротко ответил Уитакер на вопрос стоит ли ожидать новых поставок по программе PURL.

Он добавил, что завтра США сделают важное заявление о поставках оружия Украине.

"У США есть "мощные" системы, которые еще не были переданы", - намекнул Уитакер.

"Благодаря PURL Трамп предоставил возможность европейским союзникам по НАТО, а также Канаде, покупать лучшее в мире американское оружие и боеприпасы и передавать их Украине, которая в этом нуждается. Мы должны гарантировать постоянство поставок, чтобы союзники активнее участвовали в закупках", - добавил дипломат.

Уитакер отметил, что механизм PURL "пока работает стабильно и эффективно".

"Недавно еще несколько стран объявили о намерении присоединиться. Это произошло после присоединения Канады, Нидерландов, Германии, а также совместного обещания Дании, Норвегии и Швеции", - сказал Уитакер и призвал те страны, которые еще не присоединились, сделать это сейчас.

Американский посол при НАТО выразил убеждение, что Украина должна получить все необходимое для своей защиты, и самый быстрый и практичный способ помощи союзников - это инвестировать в PURL.

"Эта программа является жизненно важной, и союзники должны действовать быстро, чтобы усилить давление на Россию и заставить ее сесть за стол переговоров и согласиться на мир", - отметил Уитакер.

Программа PURL

Механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это совместная программа США и НАТО по ускоренной поставке оружия Украине. В рамках этой программы ВСУ формируют перечень самого необходимого и передают союзникам. После этого партнеры финансируют закупку американского вооружения по запросу ВСУ. Деньги перечисляются на специальный счет НАТО, после чего США поставляют оружие.