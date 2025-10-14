Свет исчез в трех районах столицы.

В Киеве частично пропал свет сразу в нескольких частях города. Речь идет об обесточивании в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация(КГГА). Отмечается, что причиной такого явления стала перегрузка сети, в результате которой возникла проблема на одном из энергообъектов столицы.

В сети писали и об исчезновении света в метрополитене.

"Из-за перебоев с электроснабжением на отдельных станциях метро кратковременно снизилось напряжение, и система перешла на резервное питание. Перерыв длился до 1 минуты", – пояснили в КГГА.

Отмечается, что сейчас все станции работают в обычном режиме. Киевское метро функционирует без перебоев.

Между тем ДТЭК информирует, что отключения в Киеве произошли из-за аварии на высоковольтных линиях. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Отключение света в Украине

Из-за активных ударов российских оккупантов по Украине в энергосистеме сложилась сложная ситуация. В некоторых областях было принято решение вернуться к графикам отключений света.

Кроме того, порой необходимо прибегать к экстренным и аварийным отключениям. Во время них графики не действуют.

К примеру, вечером 14 октября в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях были применены аварийные отключения. Около 19:00 экстренные отключения на Киевщине были отменены.

