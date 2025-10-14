По словам Валдиса Домбровскиса, этот фактор следует учитывать американским политикам.

Российско-украинская война негативно влияет на американские компании, которые инвестировали значительные средства в Европу и чьи доходы страдают от неопределенности, которая была вызвана агрессией РФ. Об этом заявил европейский комиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, цитирует Reuters.

По его словам, в 2023 году активы американских компаний в Европе составляли 19,2 трлн долларов, что составляет около 64% всех зарубежных активов американских корпораций в мире. Объем продаж европейских филиалов американских компаний составил 3,9 трлн долларов.

"Для корпоративных интересов США Европа - как рынок, источник активов и важное звено в интегрированных цепочках поставок - просто слишком велика, чтобы ее игнорировать", - подчеркнул Домбровскис, выступая в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне.

В Reuters подчеркнули, что Европейский Союз рассматривает полномасштабное вторжение РФ в Украину, как угрозу своей безопасности, поэтому значительно усилил свою оборону, чтобы сдержать Москву в случае атаки.

"Агрессия (президента России Владимира) Путина, его угрозы, жестокие ракетные и беспилотные атаки на гражданское население, гибридные атаки на критическую инфраструктуру и т.д. являются не только отвратительными преступлениями и моральным издевательством, но и вредными для бизнеса. Как источник глубокой неопределенности, они влияют на конечный результат. Это важный фактор, который следует учитывать американским политикам, формирующим внешнюю политику", - добавил еврокомиссар.

Угроза РФ для Европы - последние новости

Ранее Reuters писал, что Россия может "заморозить" Европу уже этой зимой. Как отметил колумнист агентства Рон Буссо, европейская энергетическая инфраструктура представляется естественной целью для дальнейших гибридных атак РФ. Поэтому возникает вопрос о том, готова ли Европа к таким атакам на свои энергетические системы.

"Безусловно, были приложены усилия по укреплению мер обороны и защиты, особенно в секторах физической газовой и энергетической инфраструктуры в Прибалтике и Скандинавии. Еще есть некоторые недостатки", - рассказал управляющий директор по энергетике, промышленности и ресурсов в Eurasia Group Хеннинг Глойштейн.

В то же время президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер назвал планы России в Европе. В частности он предостерег от недооценки угрозы, которую представляет Россия.

"Мы не должны сидеть сложа руки и считать, что возможное нападение России произойдет не раньше 2029 года. Мы уже сегодня под огнем. В Европе, в лучшем случае, царит ледяной мир, который может в любой момент перерасти в горячее противостояние", - предупредил Егерь.

