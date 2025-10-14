В частности, очень важно научиться проходить через стрессовые периоды с добротой и терпением.

Американский психолог Марк Треверс назвал два научно обоснованных шага, которые помогают построить устойчивую любовь "на всю жизнь". В своей статье для Forbes он сослался на выводы ученых Джона и Джули Готтманов, основанных на более чем 40-летних исследованиях.

Их теория "Надежного дома отношений" (Sound Relationship House) описывает эмоциональные и поведенческие опоры, которые отличают стабильные, полноценные отношения от тех, что рушатся под давлением.

"Готтманы предлагают пошаговую инструкцию, как построить отношения с нуля. И хотя это метафорическая модель, современные исследования подтверждают: она действительно работает, помогая парам преодолевать трудные периоды", - отметил Треверс.

И вот какие два ключевых шага, помогающих развить любовь, которая выдержит испытание временем, он выделил:

Создайте "карту любви". Строительство любого надежного дома начинается с продуманного чертежа. В отношениях таким чертежом становится то, что Готтманы называют картой любви, - ваше понимание внутреннего мира партнера. Некоторые пары ошибочно думают, что достаточно знать "факты" о человеке. Но по-настоящему близкие партнеры понимают "карту любви" как живую, сложную и постоянно меняющуюся структуру. Согласно исследованию Готтманов, "карта любви" показывает, насколько хорошо вы знаете внутренний мир своего партнера, а не ту маску, которую он демонстрирует миру. Это знание помогает парам проходить через стрессовые периоды с добротой и терпением. Без него вы будете реагировать на потребности партнера, а не предугадывать их.

Поворачивайтесь друг к другу, а не отворачивайтесь. Повернуться к партнеру - значит отозваться на его попытку установить контакт. Это может быть короткий ответ, улыбка, проявление интереса. Игнорировать - значит отвернуться. Ответить раздражением - значит повернуться против. Оба последних варианта постепенно подтачивают близость. Исследования Готтманов показали, что пары, которые остаются счастливыми, "поворачиваются навстречу" друг другу примерно в 86% случаев, тогда как те, чьи отношения распадаются, - лишь в 33%. Это не значит, что нужно быть идеальными и всегда доступными. Главное - быть рядом достаточно часто и с душой. Проявлять внимание, тепло и делать свои собственные шаги навстречу.

