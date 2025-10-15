Новость об утрате мэром Одессы Геннадием Трухановым гражданства Украины вызвала вполне понятный резонанс. По сути, это первое подобное решение в отношении руководителя города-миллионника, да еще и такого стратегически значимого, как Одесса. По данным СБУ, Труханов является гражданином РФ и владельцем действующего российского паспорта. В принципе, здесь все понятно - гражданин страны-агрессора не может быть одновременно гражданином Украины. А значит, согласно законодательству нашей страны, не может быть мэром.

Однако у многих возникают вопросы: "Почему скандал разразился именно сейчас? Почему не раньше?". Ведь о якобы российском гражданстве Труханова слухи ходят давно. В частности, публичные заявления о его "паспортах" неоднократно делали экс-мэр Одессы Эдуард Гурвиц, бывший председатель Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили, ряд политиков и активистов. Однако их обращения, в частности в правоохранительные структуры, заканчивались, по сути, ничем. Несмотря на протесты оппонентов, Труханов уже трижды избирался городским головой.

Что будет дальше? С одной стороны, Труханов свое российское гражданство наотрез отрицает, а украинское готов отстаивать в судах, в том числе и в Европейском суде по правам человека. Иными словами, он намерен идти до конца.

Также Труханов напомнил, что его полномочия прекратятся только после соответствующего решения горсовета. То есть пока он будет оставаться в "мэрском кресле", продолжая выполнять функции руководителя города.

Видео дня

С другой стороны, президент Владимир Зеленский заявил, что принял решение о введении в Одессе военной администрации и обещает в ближайшее время назначить ее руководителя. Гарант Конституции Украины считает: "Вопросы безопасности в городе слишком долго оставались без должного ответа".

Не хочется проводить аналогию, но нечто похожее в недалекой истории Одессы уже случалось. Достаточно вспомнить 1998 год, когда накануне выборов мэра, на фоне серии громких заказных убийств, в городе было введено прямое президентское управление. В частности, Леонид Кучма (тогда президент Украины) отправил сюда главу своей администрации Николая Билоблоцкого, который несколько месяцев исполнял обязанности городского головы. Несмотря на протестные многотысячные митинги, действующий мэр Эдуард Гурвиц был отстранен. Уже вскоре его место занял глава Одесской ОГА Руслан Боделан, который получил полную поддержку Киева. По данным тогдашней ЦИК, именно он одержал победу на выборах. Выиграл ли от этого город? Если быть объективным, то скорее нет, чем да.

В отличие от тех мирных времен, сейчас, в 2025-м, к местной власти у одесситов накопилось немало наболевших вопросов. Например, о массовой застройке побережья Черного моря, ужасных пожарах, последствиях недавнего ливня, во время которого погибли по меньшей мере десять человек, и многое другое.

То есть в городе есть проблемы, и их надо решать. Но сможет ли (захочет ли) этим заняться военная администрация? Войдет ли это в ее полномочия?

Ведь не секрет, что Одесса, помимо прочего, является специфическим городом... Ответов пока нет. Вероятно, поэтому в определенной растерянности находятся не только большинство местных чиновников и депутатов. Сомневаются в положительном исходе дальнейших событий даже некоторые оппоненты, недруги Труханова. Даже ходят слухи о том, что история с гражданством имеет скорее подтекст политический, а город, как таковой, со всеми своими плюсами и минусами (например, в сфере ЖКХ) представителей центральной власти мало интересует. Мол, в сложное время накануне зимы обстановка в Одессе может ухудшиться. Оно и понятно: обычных людей волнуют исключительно жизненные, бытовые вопросы: вода, свет, отопление, восстановление зданий после российских "прилетов"...

Также горожане опасаются, что Одессу снова начнет лихорадить: кроме обстрелов, начнется выяснение отношений между военной администрацией, депутатским корпусом и исполкомом горсовета. В городе могут вспыхнуть протесты, чем не замедлит воспользоваться российская пропаганда. Хочется верить в лучшее...