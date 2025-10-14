Он напомнил, почему не стоит переоценивать действия российской власти и делать Путина мощнее, чем он есть на самом деле.

Недооценивать российского диктатора Владимира Путина опасно, однако и не стоит приписывать ему дополнительной силы и усиливать его непобедимый образ. Об этом написал обозреватель The Atlantic Андрей Рывкин в колонке, в которой объяснил, почему Путин не побеждает в Украине и почему прибегает к провокациям против стран НАТО.

Он напомнил, что после многочисленных инцидентов с беспилотниками в европейском воздушном пространстве страны НАТО временно закрыли гражданские аэропорты, подняли истребители и применили статью 4 НАТО, призвав к официальным консультациям между союзниками.

"Такая модель вторжений является наиболее явной попыткой Владимира Путина показать НАТО как пустую организацию, неспособную защитить собственную территорию, не говоря уже об Украине. Но более примечательным, чем сама провокация, является то, насколько уверенно западные наблюдатели признали ее победой российского президента", - написал он.

Видео дня

Он считает, что к успехам политики Путина относят такие события последних лет, как Brexit, избрание Дональда Трампа президентом США, участие Марин Ле Пен в президентских выборах во Франции, войну между Израилем и Хамасом. Напоминает, что даже избрание Владимира Зеленского президентом Украины в 2019 году пытались отнести к этому списку, хотя сейчас именно Зеленский является "публичным лицом сопротивления российскому империализму".

"Путин, безжалостный семидесятилетний мужчина, который стремится вернуть России имперскую славу, является слишком хорошим злодеем, чтобы западные политики и комментаторы СМИ могли его игнорировать. Представляя его всезнающим и непобедимым, они создают четкую картину среди хаоса мировых событий. Для критиков Трампа подчеркивание силы Путина стало еще одним способом унизить президента США. Но это эмоционально удобное создание мифов переходит в новости и политический анализ", - добавил он.

Рывкин, который долгое время жил и работал в России, пишет, что пропагандистские российские СМИ придерживаются негласного правила: "независимо от кризиса, Путин не может проиграть". По его мнению, сейчас многие западные комментаторы также бессознательно следуют этому правилу.

"Но переоценка силы Путина означает делать за него его работу. Это означает усиливать каждую его угрозу, путая позу с реальностью и принимая политические решения не на основе фактов, а на основе того, во что Путин хочет, чтобы мы верили. И хотя он имел некоторые успехи - например, аннексия Крыма - самая большая победа Путина заключается в том, что он убедил мир, что он побеждает, даже когда это не так", - пишет обозреватель.

Он добавил, что накануне встречи Путина и Трампа на Аляске многие СМИ назвали этот саммит победой Путина. Bloomberg тогда писал, что Путин после этой встречи решил усилить атаки дронов и ракет по Украине, считая, что Трамп не заинтересован во вмешательстве в конфликт. В то же время автор считает, что переход к атакам гражданского населения отражает "растущее разочарование Путина своей неспособностью достичь каких-либо военных целей".

"Сегодня российские вооруженные силы застряли. Нет танков, движущихся на Киев, нет молниеносных наступательных операций по захвату регионов, нет крупных городов, находящихся в осаде. Россия не имеет воздушного превосходства, а даже и превосходства в целом, в Украине. Путин болезненно четко определил свои цели. Но Россия не только не захватила всю Украину, но даже не полностью покорила регионы, которые она прописала в своей конституции", - пишет он.

Он добавляет, что у российской пропаганды есть еще одно правило. Оно заключается в том, что "если Путин не побеждает, он просто исчезает из поля зрения". Автор объясняет, что именно поэтому диктатор почти никогда не посещает оккупированные украинские территории:

"Это напомнило бы всем, на каком этапе на самом деле находится его война против западной гегемонии: она застряла возле Покровска. Это город с довоенным населением 70 тысяч человек, который Россия не смогла захватить за два года боевых действий".

Он делает вывод, что недооценивать Путина опасно, но и не надо приписывать ему дополнительные силы и делать более могущественным, чем он есть на самом деле. Трезвый взгляд на Путина, по его словам, позволил бы увидеть "диктатора, который поставил все на провальное вторжение", а также страну, которая "теряет сферу влияния" и экономику, которая "стремительно охладевает".

Усиление давления на РФ

Напомним, что посол США в НАТО Мэтью Уитакер анонсировал новые поставки оружия Украине по программе PURL. Не исключено, что это произойдет уже на этой неделе. Эта программа позволяет западным партнерам Украины покупать оружие в США для ВСУ.

По данным СМИ, Трамп все ближе к принятию решения о передаче Украине ракет Tomahawk. Вместе с тем, он ожидает от Европы подражания. Речь идет о Германии, которая может передать Украине ракеты Taurus.

Вас также могут заинтересовать новости: