Уникальный продукт украинского 'Интерпайпа' стал востребованным на американском рынке

Украинская промышленная компания "Интерпайп" создала муфтовое соединение Intrepid-SP - специальное резьбовое соединение между трубами (или между трубой и ее частью), которое используют в нефтяной и газовой промышленности. Этот продукт был разработан специально для США и стал востребованным на этом рынке. Об этом сообщается на сайте "Интерпайп".

"Оно (соединение Intrepid-SP, - УНИАН) хорошо подходит для использования в наклонно-направленных и горизонтальных скважинах на сланцевых месторождениях Западного Техаса. Кстати, первая обсадная колонна труб с Intrepid-SP была спущена еще в 2021 году именно в техасскую наклонно-направленную скважину, подтвердив на практике свою прочность и эффективность", - отмечают в компании.

Теперь, по данным "Интерпайпа", новая разработка становится все более популярной среди американских нефтяников.

"Наши клиенты-операторы сейчас расширяют свое присутствие в Пермском нефтегазоносном бассейне. Чтобы дать добыче в регионе вторую жизнь, они вынуждены использовать более сложные конструкции скважин с боковыми отклонениями. Обсадные трубы с соединениями Intrepid-SP эффективно работают в таких условиях. Высокие операционные характеристики и повышенная структурная прочность делают их сильной альтернативой стандартной резьбе API Buttress", - отмечает Брайан Николс, менеджер "Интерпайп" по продажам труб на рынки Северной и Южной Америки.

Отмечается, что "Интерпайп" присутствует на рынке США более 20 лет, предлагая американским потребителям широкий ассортимент труб для разведки, разработки и транспортировки нефти и газа.

Справка УНИАН. "Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 50 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2024 году ИНТЕРПАЙП реализовал 511 тыс. тонн трубной продукции и 115 тыс. тонн железнодорожной продукции.

