При толщине всего 5,99 мм он оснащен кремниево-углеродной батареей на 4800 мАч.

Компания Motorola решила не отставать от современных трендов и выпустила ультратонкий смартфон Moto X70 Air. Толщина новинки составляет 5,9 мм, что близко к результатам iPhone Air (5,6 мм) и Samsung S25 Edge (5,8 мм).

Тем не менее, реальное достижение заключается в том, что Moto использует кремниево-углеродную батарею по сравнению с литий-ионными батареями в моделях Apple и Samsung. Благодаря этому в сверхтонкий корпус инженеры смогли вместить аккумулятор емкостью 4800 мАч, Скорость зарядки у Moto тоже значительно выше: 68 Вт по проводу и 15 Вт по беспроводной технологии.

Кроме того, металлическая рама Moto X70 Air была усилена, чтобы выдержать падение на пол под разными углами. Также заявлена сертификация IP68/IP69, что гарантирует защиту от погружения в воду и струй горячей воды.

Видео дня

В отличие от iPhone и Galaxy, Moto X70 Air не претендует на звание флагмана – у него среднебюджетный чипсет Snapdragon 7 Gen 4. Хотя память самая современная: 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X и 256/512 ГБ UFS 3.1, также есть 3D-испарительная камера для охлаждения.

Экран – 6,7 дюймовый, OLED, с частотой 120 Гц и разрешением 1220p+. Это плоская панель с пиковой яркостью 4500 нит, 50-Мп селфи-камерой и встроенным сканером отпечатков. Задняя камера тоже включает в себя 50-Мп основной модуль с сенсором Samsung и 50-Мп сверхширокоугольный с углом обзора 120°.

Пока Moto X70 Air представлен только в Китае. На глобальном рынке аппарат выйдет под названием Motorola Edge 70. Цены пока не объявлены, но, по данным инсайдеров, базовая версия будет стоить около 300 долларов.

Ранее Motorola выпустила бюджетный смартфон с самой большой в сегменте батарее. У новинки дисплей 120 Гц и аккумулятор 7000 мАч, а просят за нее меньше 100 долларов.

УНИАН рассказывал, что в индустрии смартфонов намечается новый виток борьбы за время автономной работы. Популярные Android-бренды готовят к выпуску устройства с емкостью аккумулятора 8000 мАч.

Вас также могут заинтересовать новости: