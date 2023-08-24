Пропагандисты засветили на видео доказательство того, что самолет с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и его двумя замами сбила система ПВО, подметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
"Тот самый случай, когда даже такая пропагандистская помойка как Readovka бывает полезной. Опубликовав первыми видео с пикирующим самолетом Пригожина, они опубликовали и доказательство того, что его сбило ПВО, а именно - запечатленный на первых секундах инверсионный след от ЗУР", - написал эксперт.
При этом он опубликовал соответствующий скриншот.
"Рашисты сейчас вещают конспирологические версии, вплоть до того, что это Украина провела спецоперацию по ликвидации Пригожина... Ну, если ГУР МО удалось перетащить в Тверскую область ЗРК среднего радиуса действия, то... Хотя, с учетом того, что вытворяют в последнее время ГУР МО - ничему не удивлюсь", - иронически подытожил Коваленко.
Самолет с Пригожиным сбила система ПВО - что сообщалось
Ранее отмечалось, что на обшивке самолета Пригожина после катастрофы нашли следы поражения, которые могут свидетельствовать о применении ЗРК С-300.
Такие же доказательства работы ЗРК найдены и на телах жертв авиакатастрофы: "Есть следы поражения прямоугольными осколочными элементами, похожими на "работу" С-300".