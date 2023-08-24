Обозреватель высмеял конспирологическую версию роспропаганды, что это Украина провела спецоперацию по ликвидации главаря ЧВК.

Пропагандисты засветили на видео доказательство того, что самолет с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и его двумя замами сбила система ПВО, подметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Тот самый случай, когда даже такая пропагандистская помойка как Readovka бывает полезной. Опубликовав первыми видео с пикирующим самолетом Пригожина, они опубликовали и доказательство того, что его сбило ПВО, а именно - запечатленный на первых секундах инверсионный след от ЗУР", - написал эксперт.

При этом он опубликовал соответствующий скриншот.

Видео дня

"Рашисты сейчас вещают конспирологические версии, вплоть до того, что это Украина провела спецоперацию по ликвидации Пригожина... Ну, если ГУР МО удалось перетащить в Тверскую область ЗРК среднего радиуса действия, то... Хотя, с учетом того, что вытворяют в последнее время ГУР МО - ничему не удивлюсь", - иронически подытожил Коваленко.

Самолет с Пригожиным сбила система ПВО - что сообщалось

Ранее отмечалось, что на обшивке самолета Пригожина после катастрофы нашли следы поражения, которые могут свидетельствовать о применении ЗРК С-300.

Такие же доказательства работы ЗРК найдены и на телах жертв авиакатастрофы: "Есть следы поражения прямоугольными осколочными элементами, похожими на "работу" С-300".

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