Бывшие заключенные, которых завербовали для убийства украинцев, на родине "оттачивают мастерство".

Участники ЧВК "Вагнер", которые воевали против Украины, по возвращению в РФ совершают новые зверства. Как сообщает "Можем объяснить", о масштабах преступлений рассказали в полиции Ивановской области РФ.

Отмечается, что, как минимум 13 вагнеровцев, вернувшиеся в войны, совершили имущественные преступления "против личности". Это – официальные данные, которые получили журналисты одного из местных изданий от правоохранителей. Однако реальные масштабы рецидива могут быть более значительными – ранее одно СМИ опубликовало информацию, полученную с "закрытого" совещания УМВД Ивановской области. На нем начальник местной полиции заявил, что из 300 бывших заключенных, которые в составе армии РФ воевали на территории Украины, 120 задержаны за новые преступления. Речь, в основном, о "вагнеровцах": они были завербованы в местах лишения свободы, прибыв домой, вновь пустились "во все тяжкие".

Спустя двое суток, УМВД поспешило опровергнуть "утечку с заседания" о сотнях преступников, и заявило, речь – всего лишь о 13 случаях.

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"А это – "всего 0,33% от общего массива преступлений, свершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности". На самом деле почти 4%, если учитывать 300 вернувшихся бойцов", - сообщает "Можем объяснить".

Например, в феврале из-под домашнего ареста сбежал житель Кинешмы Николай Никол. Суть в том, что он воевал в составе ЧВК "Вагнера", а когда вернулся, был обвинен в распространении наркотиков. Однако суд решил обойтись без помещения в СИЗО, и отправил фигуранта дела под домашний арест. Веским аргументом для такого решения стали доводы адвоката о "героизме" Никола, который участвовал в так называемой "СВО".

"Характерно, что сбежав из-под ареста, Никол оставил записку: "Уехал воевать на Украину. Не поминайте лихом!", - говорится в сообщении.

В других российских регионах также сообщают о подобных случаях: заключенные, получившие помилование за "боевые заслуги" на территории Украины, вновь берутся за старое. Так, осенью в Нижегородской области экс-вагнеровец Олег Гречко во время ссоры сжег свою сестру. Приехав с войны, куда попал прямо из "зоны", он жил у родственницы, где и устроил пожар.

Журналисты "Агентства" насчитали почти три десятка россиян, убитых вагнеровцами, вернувшимися после войны. Сдав армейское оружие, они берутся за охотничьи ружья, ножи, бензин и другие подручные средства, чтобы мучить и убивать очередные жертвы.

Преступления "вагнеровцев" в РФ

Как сообщал УНИАН, в августе стало известно, что в РФ разыскивают наемника ЧВК "Вагнер", который подозревается в жестоком избиении и изнасиловании девушки. Отличился бывший боец "Вагнера" Алексей Костромин в Кировской области. После участия в войне на территории Украины он вернулся домой и напал на 26-летнюю девушку. "Знакомство" потерпевшей с "героем войны" случилось 18 августа и завершилось для нее реанимацией. Потерпевшая оказалась в больнице с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, переломом костей лица, колотыми ранами шеи и контузией глазных яблок.

В декабре 2020 года в одной из квартир в поселке Созимский обнаружили мертвую 20-летнюю студентку колледжа. Оказалось, что на почве ревности ее забил молотком 24-летний сотрудник Управления федеральной службы исполнения наказаний РФ – тот самый Костромин. Он пытался сбежать, но был пойман и осужден за убийство. Бывший силовик, отсидев менее пятой части срока, отправился добровольцем в ЧВК "Вагнер".

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