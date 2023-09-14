Вероятно, речь идет о повреждении газопровода.

Утром 14 сентября под Саратовом прогремел мощный взрыв. Поднялся гигантский столб дыма.

Как сообщает канал "Осторожно, Новости" со ссылкой на очевидцев, взрыв произошел около часа назад. После этого над местом взрыва поднялся большой столб дыма.

Один из очевидцев предположил, что речь идет о повреждении газопровода, но официальных данных пока нет.

Видео дня

На одном из видео очевидец отмечает, что гигантский столб дыма виден даже на расстоянии нескольких километров.

"От Саратова километров 5 отъехали. Пламя бушует, дым вверх поднимается, что-то вспыхнуло конкретно", - говорит голос за кадром.

По информации МЧС РФ, 4 пожарных расчета выехали в район поселка Красный Октябрь.

Как пишут российские паблики, причина пожара под Саратовом - разгермитизация на газопроводе Песчаный-Умет-Сторожевка.

В результате произошел пожар – горение травы на площади 2 га. На месте работают 4 пожарных расчета. По данным спасателей, газ на этом участке газопровода не предназначен для нужд населения.

Последние новости из Саратова

В Саратовской области достаточно тревожно на протяжении последних месяцев, ведь она расположена в 300 км от фронта. Недавно нашли неразорвавшуюся русскую крылатую ракету Х-101.

На место прибыли представители Министерства обороны России и Федеральной службы безопасности. Они выяснили, что это стратегическая ракета стоимостью около 13 миллионов долларов. Ее боевую часть уничтожили.

Перед этим стало известно, что бывший депутат от "Единой России" Даниил Акимов поджег военкомат в селе Ивантеевка Саратовской области России.

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