Она стоит около 13 миллионов долларов.

В Саратовской области, в 300 км от фронта, нашли неразорвавшуюся российскую крылатую ракету Х-101. Об этом пишет российский проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источники.

Жители села Полтавка нашли ракету в восьми километрах от населенного пункта. Сначала трактористы подумали, что это беспилотный летательный аппарат. "По непонятным причинам она отвалилась от носителя и рухнула в поле", - отмечают журналисты.

На место прибыли представители Министерства обороны России и Федеральной службы безопасности. Они выяснили, что это стратегическая ракета стоимостью около 13 миллионов долларов. Ее боевую часть уничтожили.

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Падение ракет и бомб в России

Как сообщал УНИАН, в Белгородской области за время полномасштабной войны нашли не менее четырех авиационных бомб ФАБ-500.

21 апреля российский истребитель Су-34 сбросил такую бомбу на центр Белгорода, возле жилого дома. Пострадали трое людей, повреждения получили дома и автомобили.

Российские провоенные блогеры сначала пытались обвинить в атаке Украину, однако позже Министерство обороны России признало вину - по их словам, произошел "нештатный сход авиационного боеприпаса".

Позднее журналисты выяснили, что в другой части города ФАБ-500 ушла под землю, зацепив дом. Также авиабомбы находили в селе Головчино и в селе Калинино.

Кроме того, на Белгородщине падали ракеты, выпущенные по Украине. А прошлой осенью одна из таких ракет попала в жилой дом.

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