По неподтвержденной информации, поражена российская установка ПВО.

Рано утром в оккупированной Евпатории прогремели взрывы. Местные жители сообщают о налете беспилотников.

"Подписчики пишут, что, предположительно, попали по установке ПВО. Также сообщают, что беспилотники продолжают лететь. От взрывной волны в Евпатории у многих "дома ходили ходуном", – пишет телеграм-канал "Крымский ветер".

Также публикуются кадры мощного взрыва на юго-западе города – район Заозерного, Уютного. Утверждается, что основной, самый яркий взрыв был в 05.40 утра.

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Оккупационные власти происходящее пока не комментировали.

Удар по Севастополю

Как писал УНИАН, предыдущей ночью ВСУ нанесли ракетный удар по военному судоремонтному заводу в Севастополе. По данным оккупантов, всего было выпущено 10 ракет, из которых 7 якобы сбили.

В результате этого удара были попадания не просто по территории завода, а по подводной лодке "Ростов-на-Дону" и большому десантному кораблю "Минск", которые стояли на ремонте в сухом доке завода. Авторитетный мониторинговый проект Oryx, проанализировав фото поврежденного БДК, пришел к выводу, что он уже не подлежит восстановлению. Т.е. корабль следует считать уничтоженным, а не поврежденным.

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