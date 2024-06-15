Подполковник успел поспешно покинуть транспортное средство, поэтому остался невредимым.

В Ростовской области взорвали машину начальника штаба воинской части. Предположительно, в автомобиле было заложено самодельное взрывное устройство.

Как пишет "База", взрыв произошел утром 14 июня в квартале имени маршала Ефимова в Миллерово. Начальник штаба воинской части подполковник Вадим С. ехал на своем "Вольво", как вдруг автомобиль загорелся.

"Военный спешно покинул машину и остался невредимым. Автомобиль потушили и начали разбираться в причинах. Сначала следователи предположили, что причиной пожара стала неисправность газового оборудования. Однако позже, при осмотре места происшествия, были обнаружены предметы, похожие части самодельного взрывного устройства", - пишет канал.

Отмечается, что вокруг машины якобы были обнаружены металлические шарики диаметром 4 мм, которые могли быть использованы как поражающие элементы. Сейчас по факту взрыва проводится проверка.

Подрывы оккупантов

В оккупированном поселке Лазурное на юге Херсонской области произошел взрыв во время совещания руководства оккупационной администрации. Тяжелое ранение в частности получил назначенный россиянами гауляйтер поселка.

Недавно назначенный "комендант" Лазурного был отправлен в госпиталь "в крови в очень тяжелом состоянии". И хотя на момент отправки в больницу оккупант был жив, "билет в Кобзоново уже куплен".

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