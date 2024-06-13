Дезертир ранее был судим за контрабанду и кражи.

В РФ бывший заключенный, который пошел на войну против Украины, сбежал с фронта и совершил вооруженное нападение на женщин, одна из них получила ранение.

Как сообщает Astra, преступление совершено в Калужской области, возле монастыря Оптина пустынь. По данным ресурса, вооруженный автоматом мужчина совершил нападение на автомобиль с двумя женщинами. В частности, он остановил машину и открыл стрельбу в воздух и землю - в результате, одна из женщин получила ранение. По информации Astra, фигурант - 31-летний российский военнослужащий Андрей Дымовских, который служит в в/ч 41772.

"Он сбежал с войны в Украине и устроил стрельбу у монастыря… Ранение получила местная жительница Марина Коршина. Чтобы задержать военного, в регионе вводили план "Сирена", Дымовских спрятался в лесу. Ночью при попытке задержания он открыл стрельбу по полицейским, и лишь под утро военного удалось задержать", - сказано в сообщении.

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В монастыре сообщили, что пострадавшая — иконописец.

Как сообщают "Осторожно. Новости", ранее Дымовских был дважды судим за кражи и контрабанду сильнодействующих веществ. Летом 2019 года он получил 5 лет колонии строгого режима, и должен был выйти только в августе 2024 года, но оказался на свободе раньше этого срока – ему удалось завербоваться для участия в так называемой СВО.

"Вчера он, угрожая автоматом, остановил машину с двумя женщинами недалеко от монастыря, стреляя в землю, в результате одна из пуль отрикошетила и ранила женщину", — пишет издание.

Преступления оккупантов

Российский десантник и Z-поэт Айдын Жамидулов, чьи стихи публиковало Минобороны РФ, вместе с подчиненными жестоко убил жительницу Луганска Валентину Давронову. По данным следствия, между молодой женщиной и Жамидуловым была интимная связь, о чем луганчанка якобы намеревалась рассказать его супруге. В январе 2023 года Жамидулов с товарищами распивал спиртные напитки в кафе в Луганске, когда туда пришла Давронова. Между нею и Жамудиловым произошел конфликт. Затем "герой" вместе с подельником усадили потерпевшую в кузов КамАЗа и доставили в пункт временной дислокации части. Там российский офицер связал женщине руки скотчем, а рядовому приказал заклеить ей глаза. При этом, подчиненным Жамидулов сказал, что Давронова якобы служила в украинской армии в 2018-2021 годах, на ее теле есть татуировки с украинской символикой, и она якобы занимается разведкой в интересах ВСУ.

Женщину завели в солдатскую баню, где Жамидулов нанес ей порядка двух десятков ножевых ранений. Добили жертву его подчиненные. Труп подорвали гранатами.

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