После взрыва в оккупационной администрации "поплохело" сразу пяти важным оккупантам.

В оккупированном поселке Лазурное на юге Херсонской области произошел взрыв во время совещания руководства оккупационной администрации. Тяжелое ранение в частности получил назначенный россиянами гауляйтер поселка.

"В Лазурном сегодня примерно в 09:45 в районе местного магазина по ул. Металургов/пересечение ул. Центральной во время совещания были подорваны около 5 совещателей. Главный бородатый совещатель весь в крови вынесен без признаков жизни в неизвестном направлении", – пишет украинский военный блогер "Николаевский Ванек".

По его данным, недавно назначенный "комендант" Лазурного был отправлен в госпиталь "в крови в очень тяжелом состоянии". И хотя на момент отправки в больницу оккупант был жив, "билет в Кобзоново уже куплен".

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Блогер отмечает, что оккупанты пытаются замолчать случившееся, но вскоре их ждут новые инциденты такого рода.

Взрывные сутки у российских оккупантов

Сегодня в российском городе Сергиев Посад на северо-восточной окраине Москвы прогремел мощный взрыв. Как выяснилось, взорвался оптико-механический завод, производящий оптические приборы, в частности для военной техники. Огромный дымовой гриб на месте происшествия свидетельствует о большой мощности взрыва. Российские власти утверждают, что взрыв произошел из-за технологических нарушений на производстве.

Также сегодня "бавовна" наведалась в штаб российских захватчиков на территории оккупированной Новой Каховки. Там масштаб разрушений пока не известен, но над местом взрыва также был зафиксирован крупный дымовой гриб.

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