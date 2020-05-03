Россиянин набросился на медиков "скорой", прибывших к пенсионерке с симптомами COVID-19 (видео)

Дебошира задержали на двое суток.

В Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина напал на бригаду «скорой», которая прибыла к пациентке с симптомами коронавируса. Агрессор сбил врача с ног, сорвал с него маску и порвал защитный костюм.

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Как сообщает «Фонтанка», инцидент произошел вечером 2 мая. Вразумить озверевшего жильца у медиков не вышло, крики и угрозы насилием врачу и женщине-фельдшеру вынудили их позвонить в полицию.

Прибывшие на вызов полицейские утихомирили мужчину, но в борьбе с ними он поранил себе руку. В дальнейшем стало известно, что дебошира задержали на двое суток, его действия квалифицировали как хулиганство. Полиция также опубликовала видео задержания, на нем мужчина ведет себя агрессивно и неумело надевает выданную ему медицинскую маску.

Бригада «скорой», как сообщается, прибыла к 74-летней матери хулигана, поскольку у нее проявились симптомы коронавирусной инфекции.

Ранее в России медики бросили в подъезде пенсионера с коронавирусом.

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