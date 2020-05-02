В России медики бросили в подъезде пенсионера с коронавирусом

Не дойдя до квартиры, 75-летний Евгений Печурин упал в обморок. Ему помогли соседи, которые не знали, что у пожилого мужчины коронавирус.

Российского пенсионера Евгения Печурина, у которого был подтвержден коронавирус, вернули из московской больницы и бросили в подъезде дома, где он упал в обморок.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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В первый раз 75-летнего пенсионера госпитализировали с сердечным приступом в начале апреля. Однако через несколько дней его вернули домой, так как больницу начали перепрофилировать под пациентов с коронавирусом.

18 апреля Печурина вновь госпитализировали в городскую клиническую больницу № 36 Москвы. Через несколько дней у него поднялась температура, а тест на коронавирус оказался положительным. После этого заведующая отделением связалась с родственниками пенсионера и потребовала забрать его домой на изоляцию.

Через день мужчину привезли к его дому и бросили в подъезде. Там он упал в обморок. Помочь пожилому мужчине вызвались соседи, которые не знали о его диагнозе.

На данный момент пенсионера госпитализировали в 15-ю инфекционную больницу, а все его соседи по подъезду находятся под наблюдением врачей.

Как сообщал УНИАН, в России количество инфицированных коронавирусом превысило 100 тыс. человек.