Московские власти объявили начало контртеррористической операции в связи с вооруженным мятежом Евгения Пригожина.
В своем Telegram мэр Собянин сообщил, что объявляет понедельник нерабочим днем, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.
Москвичей просят максимально воздерживаться от поездок по городу. "Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах", - предупредил Собянин.
Россиян также призывают своевременно сообщать о нештатных ситуациях и происшествиях.
Московские службы работают в режиме повышенной готовности.
Переворот в России - главное
В ночь на 24 июня "вагнеровцы" выдвинулись по приказу их главаря Евгения Пригожина на Россию с целью "остановить" военное руководство РФ.
Сообщалось о первых боях между российскими оккупантами в Ростовской и Воронежской области. В ходе боестолкновений регулярная армия РФ понесла первые большие потери.
Также СМИ отмечали, что российские силовики начали сооружать блокпосты и оборонительные позиции на подходах к Москве. К российской столице сейчас движутся подразделения вагнеровцев.