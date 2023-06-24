Россиян также призывают своевременно сообщать о нештатных ситуациях и происшествиях.

Московские власти объявили начало контртеррористической операции в связи с вооруженным мятежом Евгения Пригожина.

В своем Telegram мэр Собянин сообщил, что объявляет понедельник нерабочим днем, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.

Москвичей просят максимально воздерживаться от поездок по городу. "Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах", - предупредил Собянин.

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Россиян также призывают своевременно сообщать о нештатных ситуациях и происшествиях.

Московские службы работают в режиме повышенной готовности.

Переворот в России - главное

В ночь на 24 июня "вагнеровцы" выдвинулись по приказу их главаря Евгения Пригожина на Россию с целью "остановить" военное руководство РФ.

Сообщалось о первых боях между российскими оккупантами в Ростовской и Воронежской области. В ходе боестолкновений регулярная армия РФ понесла первые большие потери.

Также СМИ отмечали, что российские силовики начали сооружать блокпосты и оборонительные позиции на подходах к Москве. К российской столице сейчас движутся подразделения вагнеровцев.

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