Российские власти заявили, что новые дроны будут на 55% состоять из комплектующих, производимых в РФ.

Глава Приморского края РФ Олег Кожемяко похвастался испытаниями якобы нового беспилотника, созданного приморскими инженерами для российских военных.

Однако "уникальный" БПЛА оказался продукцией китайской компании CUAV Tech, которую легко можно приобрести онлайн, пишет The Moscow Times.

"Начались испытательные полеты нового беспилотника. Приморские инженеры создали БПЛА самолетного типа с вертикальным взлетом. Такой принцип значительно расширяет возможности аппарата", – заявил глава Приморского края Олег Кожемяко и добавил, что БПЛА местных специалистов будут на 55% состоять из комплектующих, производимых в регионе.

Видео дня

Было также показано видео, где скрыта локация и лица тех, кто проводит презентацию аппарата.

Журналисты выяснили, что показанный дрон – БПЛА зарегистрированной в Китае компании CUAV Tech. Стоимость БПЛА варьируется от 8849 до 21699 долларов.

Кроме того, на сайте компании указано, что она выступает против использования ее дронов в военных целях, так что ее продукция не должна продаваться ни в Украине, ни в России. Мол, в случае нарушения запрета будет прекращено обслуживание устройства.

Дроны на войне в Украине

Украина и Россия ведут первую в мире полномасштабную войну беспилотников. БПЛА интегрированы в каждый этап боевых действий. Украинские защитники используют их как для разведки, так и для ударов по позициям оккупантов.

На фоне успешного использования дронов Украина сформировала ударные роты БПЛА в составе ВСУ.

Министр обороны Алексей Резников отмечал, что есть потребность в сотнях тысяч беспилотных летательных аппаратов различных модификаций. К концу января МО Украины заключило 16 государственных контрактов с украинскими производителями беспилотников.

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