Министерство получило заявки от украинских производителей на 75 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Министерство обороны Украины заключило 16 государственных контрактов с украинскими производителями беспилотников. Сейчас одним из ключевых направлений для ведомства является развитие и поддержка украинского рынка беспилотников.

По словам главы оборонного ведомства Алексея Резникова, после ряда встреч и переговоров осенью 2022 года было достигнуто радикальное упрощение процедуры принятия вооружения и военной техники в эксплуатацию в армии.

"Сегодня же мы получили заявки от украинских производителей на 75 БПЛА различных типов. После консультаций с Генеральным штабом ВСУ, после испытаний, Минобороны уже заключено 16 государственных контрактов с украинскими производителями БПЛА", - сообщил он на своей странице в Facebook.

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Министр добавил, что в 2023 году увеличиваются закупки БПЛА для Вооруженных сил Украины.

"На этот сегмент планируем направить около 20 млрд грн", - отметил Резников.

По его словам, это только начало, ведь речь идет не только о потребностях аэроразведки.

"Мы говорим о развитии рынка дронов широкого спектра применения - воздух-земля-вода. Это и о корректировке артиллерии, и о нанесении поражения врагу (ударные дроны), и о доставке б/к, эвакуацию раненых и тому подобное", - рассказал чиновник.

Он добавил, что совместные совещания представителей Минобороны, Генштаба ВСУ, украинских разработчиков и производителей БПЛА продолжаются.

"На последней определили ряд задач и шагов по совершенствованию регуляторных процедур. Эти предложения уже сегодня - 30 января, будут обсуждены на заседании Координационного штаба по вопросам развития производства разведывательных и ударных дронов отечественных производителей", - сообщил Резников.

Министр отметил, что в ближайшие дни он планирует встретиться с украинскими разработчиками и производителями БПЛА - после другой "очень важной встречи в интересах Сил обороны".

Дроны на войне в Украине - что известно

БПЛА на войне против российских захватчиков стали глазами украинских военных. Их используют как для разведки, так и для ударов по позициям оккупантов.

На фоне успешного использования дронов в Украине начали формировать первые в мире ударные роты БПЛА, которые будут действовать в составе ВСУ.

Следует отметить, что Россия также использует дроны, которые закупила в Иране. С помощью беспилотников россияне уничтожают украинскую энергосистему.

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