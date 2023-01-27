Украинская армия первой в мире полноценно освоит новый род войск – беспилотную ударную авиацию.

В Украине начали формировать первые в мире ударные роты БПЛА, которые будут действовать в составе ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Решение о создании новых подразделений утвердил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. Также создан Координационный штаб, который займется реализацией необходимых для этого реформ и масштабированием производства беспилотников для нужд обороны.

"Уже отобраны самые профессиональные военнослужащие, которые возглавят ударные роты. Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование для одоления врага в горячих точках", – говорится в сообщении.

Видео дня

Война в Украине – последние новости

Алексей Арестович опроверг российский фейк об успешном начале большого наступления. В настоящее время враг пытается улучшить тактическое положение на отдельных участках, говорит эксперт.

В Генштабе прокомментировали появление установок ПВО на крышах домов в Москве. Военные допускают, что так Кремль морально готовит россиян к новой волне мобилизации.

Группа украинских военнослужащих прибыла в Германию для обучения работе с немецкими БМП "Мардер" и американскими "Бредли".

Вас также могут заинтересовать новости: