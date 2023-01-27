Отмечается, что Fortem DroneHunter F700 оснащен искусственным инетелектом.

Украина получила шесть систем противодействия российским беспилотникам – так называемые "Ловцы "Шахедов". Они способны выявлять и перехватывать дроны.

"В настоящее время закупили 6 систем противодействия вражеским беспилотникам. Это самые современные оборонные технологии, защищающие стратегические объекты США. Комплекс радаров и средств глушения сигнала помогает выявлять и блокировать вражеские БПЛА и выпускает свои дроны", - говорится в сообщении Минцифры.

Отмечается, что автономный дрон Fortem DroneHunter F700 имеет радиолокационное управление и оснащен искусственным интеллектом. Он способен развивать скорость более 100 км/ч, перехватывать и приземлять вражеские беспилотники.

"Все готовы, все готово! Обеспечиваем защиту энергетических объектов страны благодаря вашей помощи. Спасибо каждому", - подытожили в ведомстве.

Сбор на антидронную систему для Украины - что известно

Ко Дню защитников и защитниц Украины по инициативе United24, Монобанка и волонтера Игоря Лаченкова был запущен сбор средств на закупку "Ловца Шахедов" – системы противодействия дронам, которая поможет уничтожать вражеские беспилотные летательные аппараты.

Менее чем за двое суток собрано 150 миллионов гривен на мощную систему антидронную.

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