Утверждается, что неизвестный дрон сбросил боеприпас на здание.

Неизвестный беспилотник атаковал здание "Газпрома" в Белгородской области. Об этом сообщает телеграм-канал "База".

"Беспилотник скинул взрывное устройство на здание "Газпрома" в Белгородской области. По данным источников здание в поселке Октябрьский было атаковано около 23 часов вечера 25 мая. В результате атаки БПЛА у постройки были выбиты окна, а также повреждены фасад и кровля", – говорится в сообщении.

Отчасти эту информацию подтверждает и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он также сообщает о сбросе боеприпаса с беспилотника в поселке Октябрьский.

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"В результате атаки БПЛА повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля", — написал Гладков, не уточняя, о каком именно здании идет речь.

Он также опубликовал фото с места происшествия, на котором видны последствия атаки – осколки стекол и штукатурки рядом с неким зданием. Известно, что в результате атаки никто не пострадал.

Происшествия в России – последние новости

Рано утром неизвестные беспилотники атаковали город Краснодар в России. Утверждается, что один беспилотник был сбит, а второй, вероятно, достиг назначенной ему цели. Опубликованы фото и видео с места прилета, пострадало "здание МТС".

А ночью российская система ПВО сбила неизвестный объект рядом с военным аэродромом в Морозовске в Ростовской области. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Российские телеграм-каналы опубликовали кадры этой атаки.

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