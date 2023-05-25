Оккупанты отчитываются, что якобы сбили все БПЛА, некоторые даже из стрелкового оружия.

Российские оккупанты заявили, что Крым утром 25 мая атаковали беспилотники. В частности, неизвестные БПЛА зафиксировали в небе над оккупированным Севастополем.

Как сообщает прокремлевский Телеграм-канал SHOT, атака якобы произошла сегодня утром в районе поселка Качи.

"Силы Черноморского флота сбили 2 БПЛА из стрелкового оружия, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. Предварительно, разрушений на земле нет. Информации о пострадавших не поступало", - отмечают пропагандисты.

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ВСУ готовятся освобождать Крым

Русские оккупанты уже обдумывают возможные варианты ухода из Крыма. Зато ВСУ готовятся к операции по деоккупации полуострова.

Между тем в Крыму учащаются "хлопки". 18 мая неподалеку от Бахчисарая взорвали железнодорожное полотно. В результате взрыва с путей сошли несколько вагонов поезда.

Уже на следующий день сообщалось об атаке беспилотника на железную дорогу возле станции соленое Озеро в Джанкойском районе.

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