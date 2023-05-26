Утро в России началось с бавовны в Краснодаре, куда прилетели беспилотники.

Рано утром неизвестные беспилотники атаковали город Краснодар в России. Об этом сообщают российские СМИ, информацию подтверждают местные власти.

По информации телеграм-канала Baza, рано утром город был атакован двумя беспилотниками. Утверждается, что один беспилотник был сбит, а второй, вероятно, достиг назначенной ему цели.

Опубликованные видео, записанные местными жителями, также подтверждают, что один из беспилотников устроил мощный взрыв. При этом публикуются фото, на которых запечатлен поврежденный фасад "здания МТС".

Видео дня

Мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что в результате атаки были повреждены офисное здание и жилой дом – выбиты окна, повреждена кровля. Пострадавших нет. О более серьезных разрушениях ничего не сообщается.

Происшествия в России – последние новости

Поздно вечером в Ростовской области "бавовна" заглянула на военный аэродром в Морозовске. Телеграм-каналы опубликовали впечатляющие кадры атаки на объект. Утверждается, будто была сбита "украинская ракета".

А днем ранее кремлевские пропагандисты во время съемок у позиций российских сил в Белгородской области попали под обстрел, как они утверждают, украинских войск. "Военкоры" утверждают, что артиллерийский обстрел был совершен на КПП в Козинке – неподалеку от российско-украинской границы.

Вас также могут заинтересовать новости: