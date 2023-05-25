Возле российского аэродрома в Морозовске отработала ПВО.

Система ПВО сбила неизвестный объект рядом с военным аэродромом в Морозовске в Ростовской области Российской Федерации.

Как сообщают Shot и Baza, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Российские телеграм-каналы опубликовали кадры атаки на военный аэродром в Морозовске Ростовской области.

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Позже губернатор Василий Голубев заявил, что в районе Морозовска якобы была сбита украинская ракета.

Воздушные атаки на РФ - детали

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков "разродился" новыми деталями по поводу атаки по области, о которой ранее заявил в ночь на 24 мая.

Ранее сообщалось о громких взрывах и пожаре на военном аэродроме в Ейске Краснодарского края. Сообщалось, что якобы на подлете к аэродрому сбили два беспилотника Ту-141 "Стриж".

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин в панике из-за ударов дальнобойными ракетами Storm Shadow по Луганску. Прогноз террориста на будущее не очень оппимистичен для россиян. По его убеждению, украинцы будут применять теперь все вооружение, которое накопили в своем арсенале.

"Ростов на очереди. И не только Ростов", - коротко прокомментировал Гиркин.