Система ПВО сбила неизвестный объект рядом с военным аэродромом в Морозовске в Ростовской области Российской Федерации.
Как сообщают Shot и Baza, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Российские телеграм-каналы опубликовали кадры атаки на военный аэродром в Морозовске Ростовской области.
Позже губернатор Василий Голубев заявил, что в районе Морозовска якобы была сбита украинская ракета.
Воздушные атаки на РФ - детали
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков "разродился" новыми деталями по поводу атаки по области, о которой ранее заявил в ночь на 24 мая.
Ранее сообщалось о громких взрывах и пожаре на военном аэродроме в Ейске Краснодарского края. Сообщалось, что якобы на подлете к аэродрому сбили два беспилотника Ту-141 "Стриж".
Террорист Игорь Стрелков-Гиркин в панике из-за ударов дальнобойными ракетами Storm Shadow по Луганску. Прогноз террориста на будущее не очень оппимистичен для россиян. По его убеждению, украинцы будут применять теперь все вооружение, которое накопили в своем арсенале.
"Ростов на очереди. И не только Ростов", - коротко прокомментировал Гиркин.