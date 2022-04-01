Российская масса "хавает" все, что им бросит Путин, считает Георги Барамидзе.

Путину не удалось реализовать свои военные планы в Украине, поэтому он пытается найти выход из сложившейся ситуации и удержать оккупированные ныне территории.

Такое мнение высказал грузинский оппозиционер из партии "Единое национальное движение" Георги Барамидзе, который сейчас находится в Киеве, передает 24 канал.

"Ему нужно чем-то "накормить" российское быдло, чтобы он сказал, якобы я молодец и присоединил оккупированные территории. Эта так называемая масса российского народа "хавает" все то, что Путин им бросит", - отметил Барамидзе.

По мнению политика, это и есть так называемый "план Б" для Путина, поскольку "план А" уже провалился.

"И что ему остается? Однако когда он терпит еще более сильное поражение на поле битвы в Украине, возможно ему и другие варианты уже не помогут", – считает грузинский оппозиционер.

Накануне президент Грузии заявила, что страна присоединяется ко всем международным санкциям, введенным против Российской Федерации из-за широкомасштабной агрессии против Украины.

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