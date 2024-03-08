В этом вопросе диктатор руководствовался принципами гуманности.

Российский диктатор Владимир Путин помиловал более полусотни осужденных женщин, в том числе родственниц тех, кто воевал против Украины.

Как сообщает "Медуза", президент России Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. Согласно сообщению, в первую очередь речь идет о женщинах, у которых есть несовершеннолетние дети, а также – о беременных осужденных. Также Путин помиловал родственниц российских оккупантов, которые воевали (воюют) против Украины.

"В Кремле добавили, что при принятии этого решения президент "руководствовался принципами гуманности", - сказано в публикации.

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Отмечается, что в начале декабря 2023 года член Совета по правам человека Ева Меркачева просила Путина помиловать женщин. В частности, преступниц, у которых есть несовершеннолетние дети и тех, кто осужден за ненасильственные преступления. При этом о помиловании родственниц участников войны Меркачева вопрос тогда не поднимала.

Ситуация с российскими оккупантами

В РФ тюрьмы избежали многие садисты и маньяки только потому, что воевали против Украины. Например, от уголовной ответственности освобожден участник ЧВК "Вагнер", который, вернувшись домой после войны в Украине, избил бывшую жену. Многодетная мать рассказала, что была зверски избита в октябре 2022 года – бывший муж ворвался в квартиру, как только она открыла входную дверь. "Герой" раздробил женщине кости лица, и ей пришлось делать операцию. Бывший благоверный отделался штрафом, так как принес в суд медаль "за взятие Бахмута".

Также УНИАН сообщал, что в российской школе патриотический урок "Герой нашего времени" провел вагнеровец - в школе-интернате выступил "герой" Каражаев Алаберды, который был осужден за убийство сожителя своей тещи, на похороны которой и приехал. Во время поминального обеда он нанес жертве не меньше 16 ударов по голове сковородкой и кочергой.

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