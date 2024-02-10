Огонь быстро распространяется, в здании много деревянных конструкций.

В городе Тольятти в Самарской области России бушует пожар. Возгорание произошло в гостиничном комплексе "Жара".

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "ТАСС". Отмечается, что площадь возгорания составляет 800 квадратных метров.

Впоследствии стало известно, что в результате пожара пострадали два человека. К ликвидации огня привлекли 105 человек и 29 единиц техники.

В то же время телеграм-канал Baza сообщает, что из здания эвакуированы 20 человек – все они были участниками фестиваля "Жигулевская миля". Пожар быстро распространяется. В охваченном огнем здании большое количество деревянных конструкций.

Другие инциденты на территории России

В ночь на 9 февраля в России произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Ильский". Перед этим местные слышали звуки, похожие на пролет беспилотника, а также взрывы. Тогда под ударом оказался также Афипский НПЗ.

Кроме того, той ночью масштабный пожар бушевал в Москве. Там горела крыша многоэтажки, площадь возгорания достигла 4 тысяч квадратных метров.

Была проведена эвакуация около 400 человек. Позже стало известно об обрушении чердака в горящей многоэтажке. К тушению пожара привлекли авиацию – сообщалось, что там работают два вертолета Ка-32.

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