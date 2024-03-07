Мужчина принес в суд медаль "За взятие Бахмута" и отделался штрафом.

В РФ от уголовной ответственности освобожден участник ЧВК "Вагнер", который, вернувшись домой после войны в Украине, садистки избил бывшую жену.

Как сообщает "Астра", Мировой суд Курчатовского района Челябинска освободил от уголовной ответственности экс-бойца ЧВК "Вагнер", жестоко избившего на глазах дочери бывшую супругу Татьяну.

Отмечается, что у пострадавшей трое детей. По ее словам, бывший муж Константин напал на нее в октябре 2022 года – ворвался в квартиру, как только она открыла входную дверь. Сразу же, в коридоре жилища несколько раз ударил ее в живот. Женщина даже не помнит, как оказалась в комнате, где супруг бил ее кулаками в лицо.

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"Я лицо закрыла ладошками и просила: "Хватит, хватит". Потому что боль адская была. Я там как мячик летала! Потом он схватил меня за волосы, и я увидела пистолет. А я знала, что у него он есть, он о нем не раз говорил, может быть, пневматический или еще какой, я не знаю. Он мне им зуб сколол: "Завалю сейчас тебя". После этого удара, видимо, я сознание потеряла. А он, видимо, меня еще пинал, потому что тело потом у меня было все черное, в синяках", — рассказала Татьяна журналистам.

В тяжелом состоянии женщину госпитализировали, медики констатировали раздробление лицевой части черепа. Из-за тяжести травмы врачи уже не могли собрать кости лица, и пришлось провести операцию – ставить специальную пластину.

"Хирург ко мне пришла на следующий день и сказала, что кости у меня не просто сломаны, а раздроблены", — вспоминает женщина.

Как отмечается в публикации, после этого она добилась возбуждения уголовного дела против экс-супруга по обвинению в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (часть 1 статьи 112 УК). Однако суд по ходатайству дознавателя назначил "герою" штраф в размере пяти тысяч рублей, освободив от уголовной ответственности.

Пострадавшая предполагает, что судья мог вынести решение в пользу ее бывшего мужа из-за документов о сотрудничестве с ЧВК Вагнера, которые тот продемонстрировал в суде. В частности, мужчина принес в суд медаль "За взятие Бахмута", сейчас он - на свободе

"Загладил свою вину путем перевода денежных средств потерпевшей — 5000 рублей", — говорится в постановлении суда.

Убийцы в России становятся героями

Напомним, в российской школе патриотический урок "Герой нашего времени" провел вагнеровец, который зверски убил сожителя тещи. Убийца, которого помиловал президент РФ Владимир Путин, выступил в школе-интернате в Ульяновске. Известно, что Каражаев Алаберды в 2016 году был осужден за убийство сожителя своей тещи, на похороны которой и приехал. Во время поминального обеда, будучи пьяным, он нанес жертве не меньше 16 ударов по голове сковородкой и кочергой.

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