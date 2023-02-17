Ожидается, что через несколько недель бой между политиками состоится на цирковой арене.

В Костромской областной думе РФ депутаты вызвали друг друга на дуэль. Один из них предложил организовать ее на арене цирка.

Как сообщает Телеграм-канал NEXTA Live, вызов бросил депутат единоросс Евгений Щепалов своему коллеге Дмитрию Грибкову. Это произошло посреди очередного заседания. Щепалов бросил в лицо Грибкова белую перчатку.

На видео с места событий слышно, как Грибков говорит сопернику, что тот должен пройти общественную "проверку чести". Впоследствии он опубликовал видеообращение, в котором предложил организовать дуэль со Щепаловим в виде кулачного поединка на арене местного цирка.

Видео дня

Более того, Грибков предлагает продавать билеты зрителям, а прибыль - пожертвовать на нужды оккупантов, воюющих в Украине. Отдельно Грибков обратился к сопернику.

"Вы вчера совершили полупед*ковский поступок, жест, бросив в меня белую резиновую перчатку. Хочу дать вам настоящий мужской урок - отправить вас в нокаут. Поэтому, принимайте вызов на настоящую мужскую дуэль. Иначе, я буду вас ассоциировать с этим изделием для контрацепции", - заявил депутат, продемонстрировав презерватив.

Скандалы с российскими депутатами

В РФ депутаты регулярно попадают в резонансные скандалы. Все чаще в них замешаны дети. В частности, в российском Касимове депутат рассказал школьникам, что они могут оказаться"на днище социальной жизни".

А депутат от "Справедливой России" Олег Нилов отметился людоедским шуткой про мальчика Вову, который якобы желает на Новый год российских ракет в Киев.

Похже в Новосибирской области России 67-летний депутат Сергей Мамонтов на внедорожнике снес 6-летнего мальчика, проехался по нему, а затем вышел из авто, потрогал пострадавшего, развел руками и уехал.

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