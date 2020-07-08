В России призывы "к отчуждению территорий" хотят приравнять к экстремизму

Глава Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявляет, что терминология будет приведена в соответствие с Конституцией и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности РФ.

В России призывы «к отчуждению территорий», в том числе требования вернуть временно оккупированный Крым, намерены прировнять к экстремизму и ужесточить наказание.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников предлагает законодательно закрепить новые положения Конституции РФ о защите территориальной целостности. Поправки планируется внести в закон «О противодействии экстремистской деятельности».

Законопроектом предлагается дополнить закон положением, что экстремизмом признается нарушение территориальной целостности России, в том числе отчуждение части ее территории.

«Таким образом, терминология данного закона будет приведена в соответствие с Конституцией и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности Российской Федерации», - сказал Крашенинников.

По его словам, он также подготовил поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Они направлены в правительство и Верховный суд для получения отзывов. Помимо этого, подготовлены поправки в КоАП.

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Законопроектами предлагается изменить условия привлечения к уголовной ответственности, в частности, предлагается ввести административную преюдицию. Таким образом, уголовная ответственность за публичные призывы будет наступать только в случае повторного правонарушения, если лицо уже привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года. Санкции предусматриваются в виде штрафа от 200 до 400 тыс. рублей либо лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Если же публичные призывы совершены впервые, то лицу будет грозить административная ответственность. Наказание закрепляется в виде штрафа: для граждан - от 30 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тыс. рублей. Повышенные размеры административных штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, интернета, иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей. Дела об указанных административных правонарушениях будут возбуждать прокуроры, с дальнейшим рассмотрением дел в районных судах.

Поскольку в Конституции закреплен прямой запрет на отчуждение части территории РФ либо на осуществление иных действий, направленных на нарушение территориальной целостности, предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В качестве наказания предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от шести до 10 лет.

Законопроект будет рассмотрен 14 июля.

Ч. 21 ст. 67 Конституции устанавливает, что Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям не допускаются.

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