Курьезный случай насмешил сеть.

В российском городе Октябрьском в Башкортостане "умный" домофон ночью отказывался пускать в дом пьяного жильца.

Видео того, как россиянин долго не мог пройти фейсконтроль, опубликовал Telegram-канал LifeShot.

На записи видно, как мужчина подходит к двери и буквально ведет диалог с женским голосом из домофона.

- Я вас не распознала.

- Вы чего меня домой не пускаете? Фото… я сфотографировался… Не узнаешь меня что ли?... Открой дверь!

"Диалог с бездушной машиной никак не клеился, несмотря на то что дядька старательно выполнял все приказы женщины-робота. Через несколько минут "позирования" для фото и выяснения номера квартиры мужчина всё-таки вышел из себя и обматерил передовые технологии... И именно в этот момент дверь получилось открыть", – говорится в подписи к видео.

Читайте такжеХотел покурить: россиянин "заминировал" здание ради спичек (видео)Инцидент изрядно насмешил пользователей в сети: "Россия и цифровизация", "Насмешил", "Это очень смешно", "Мощно", "Как перестать орать?".

Ранее сообщалось, как пьяный россиянин проснулся в гробу с туалетной бумагой и варенье. А до этого еще один подвыпивший мужчина шесть часов прятался в реке от гаишников.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц