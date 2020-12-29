В Киеве двое подростков решили "развлечься", подпалив доску объявлений и домофон возле одного из подъездов многоэтажки в Днепровском районе.
Соответствующее видео появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
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На записи видно, как дети вместе с собакой на поводке подходят к подъезду, поджигают бенгальские огни и прикладывают их к двери. Объявления, которые висели на ней, вспыхнули, а на домофоне, вероятно, остались следы. После этого малолетние хулиганы скрылись.
"Интересно, с этими детьми вообще кто-то когда-то проводил какие-то беседы о том, что делать стоит, а что - совсем быдлячьи поступки? В 02:40 ночи они на Радужной, 57, неизвестно зачем подожгли доску объявлений и домофон. Может, кто-то знает их родителей? Очень нужно передать важную информацию", - написал автор публикации.
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