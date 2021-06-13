На Сахалине пьяный россиянин без прав шесть часов простоял в реке, чтобы гаишники его не оштрафовали.
Об этом сообщает ИА DEITA.RU.
Как сообщается, 25-летнего водителя Toyota Vista сотрудники ГИБДД остановили для проверки. Выяснилось, что парень не только управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения, но и вообще не имел водительского удостоверения.
"Пока шло оформление протокола, водитель отпросился на минутку «в кустики». Но, как заправский лось, помчался через кусты к реке. Там залез под мост и простоял около 6 часов",- говорится в сообщении.
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Нарушитель зашёл в реку примерно в 19:00, а вышел оттуда только около часа ночи. Всё это время рядом дежурили два экипажа ДПС.
Однако кара все же настигла россиянина: на нарушителя составили протокол.
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