Россиянин предварительно разбил одну из витрин и вошел в помещение.

Житель республики Кома, что в России, на пьяную голову проник в магазин ритуальных услуг, а для постели выбрал гроб, выставленный на продажу, в котором веко было открыто для обозрения клиентов.

Об этом сообщает российское МВД.

Россиянин предварительно разбил одну из витрин и вошел в помещение. На место происшествия вызвали правоохранителей.

Первым прибыл эксперт-криминалист, но мужчина еще спал. Рядом с ним лежали 8 рулонов туалетной бумаги и банка варенья.

Проснулся злоумышленник уже на глазах у следователей и под погребальными цветами.

Как установили полицейские, правонарушителем оказался 19-летний местный житель. Свой поступок он объяснил тем, что накануне напился и захотел спать. Именно поэтому ворвался в магазин ритуальных услуг и уснул в гробу.

В то же время не уточняется, почему парень имел с собой туалетную бумагу и варенье.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части первой статьи 167 Уголовного Кодекса России – умышленное уничтожение или повреждение имущества. Молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, туристка из России устроила себе приключение на экскурсии в церкви Святого Лазаря в городе Ларнака на Кипре. Пожилая женщина зачем-то залезла в саркофаг с мощами святого Лазаря - того самого, которого, согласно Евангелию от Иоанна, Иисус воскресил из мертвых - и застряла.

А в Орловской области россиянин сорвал похороны местного жителя, заявив, что сам хочет быть похороненным на этом месте.

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Автор: Виолетта Орлова