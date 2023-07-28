Российский захватчик с улыбкой щеголял преступлениями.

Один из рашистов признался в совершенных преступлениях во время общения в анонимном российском видеочате "Рулетка".

Оккупант рассказал о своем пребывании в Мариуполе, где он убивал украинцев. Соответствующее видео обнародовали в Telegram-канале Мариупольского городского совета.

Российский захватчик с улыбкой заявил, что был стрелком в российской армии и не считал, скольких украинцев лишил жизни. Он отметил, что сожаления не испытывал, а в плен никого не брал, потому что "ему было не до разговоров".

"Я был стрелком пехоты от подразделения Минобороны. Сейчас по состоянию здоровья покинул фронт. Не считал, скольких убил. Они просили не убивать, но у меня жалости не было", - цинично рассказывает на видео рашист.

Россия уничтожила Мариуполь - что известно

В оккупированном Мариуполе продолжают выявлять стихийные захоронения. Так, одно из них нашли в Приморском районе города. Рядом с ним рашисты ведут строительство.

Осенью 2022 года мэр города Вадим Бойченко заявил, что в Мариуполе повреждено 90% жизненно важной инфраструктуры. По данным Бойченко, россияне убили 22 000 гражданских жителей города.

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