По предварительным данным, в Мариуполе было убито 22 тысячи мирных людей.

В Мариуполе повреждено 90% жизненно важной инфраструктуры города.

Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко в ходе презентации "Стратегии возрождения Мариуполя". Общие убытки предварительно оценивают в 14,5 млрд долларов.

По данным Бойченко, в городе уничтожены 1368 зданий, 11 384 домов, 25 детских садов, 11 больниц, 53 учреждения культуры и спорта, 39 школ.

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200 тысяч человек выехали на подконтрольную часть Украины, более 120 тысяч - остаются заложниками российских оккупантов.

По предварительной информации, с начала полномасштабного вторжения РФ в Мариуполе было убито 22 тысячи мирных людей.

"22 тысячи погибших - это вдвое больше, чем фашисты натворили за 2 года оккупации", - добавил Бойченко.

Что происходит в Мариуполе

Как известно, с начала марта Мариуполь находился в блокаде. Российские оккупанты сбрасывали бомбы на роддом, драматический театр и другие здания, в которых пытались спастись от войны мирные люди.

В середине мая украинские защитники "Азовстали" вышли с территории завода после обороны длительностью в более чем 80 дней.

Как известно, в большей части оккупированного города нет воды и света, люди просят о помощи из-за наступления осени.

В то же время оккупанты готовят линию обороны вокруг Мариуполя, сообщает советник мэра города Петр Андрющенко.

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