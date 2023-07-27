В городе до сих пор находят стихийные захоронения, а оккупанты строят новые объекты на костях убитых ими мариупольцев.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области обнаружили еще одно стихийное захоронение.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет в Telegram. "В оккупированном Мариуполе до сих пор находят стихийные захоронения. Одно из них, в Приморском районе города. Как раз рядом со строительством так называемого "нахимовского училища". Оккупанты буквально строят новые объекты на костях убитых ими же мариупольцев", - говорится в сообщении.

В горсовете подчеркнули, что таких стихийных захоронений сотни по всему городу, поскольку во время блокады россиянами Мариуполя, люди хоронили убитых соседей, знакомых или родственников прямо во дворах или парках.

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"Тысячи погибших остались под руинами, тысячи похоронены в братских могилах, а тысячи - без вести пропали", - говорится в сообщении.

Ситуация в Мариуполе

В Мариуполе возник коллапс с медициной. В городе люди занимают очередь к врачу с 5 часов утра. В больницах города катастрофически не хватает врачей, поэтому попасть на прием - настоящее испытание. Километровые очереди тянутся из больничных коридоров прямо на улицу.

Ранее советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в Мариуполе оккупанты заминировали все мосты и обустроили оборонительные сооружений возле каждого из них.

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