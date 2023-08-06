С пострадавшим был еще один оккупант с ранением.

В Забайкальском крае РФ избили боевика ЧВК "Вагнер", который вернулся из Украины без ноги.

Как сообщает "Дождь", инцидент произошел 5 августа в кафе Нерчинско-Заводского района. Конфликт начался между двумя компаниями, в одной из которых был "вагнеровец" и еще один оккупант. Оба "имеют травмы, которые сильно ограничивают их способность передвигаться".

Губернатор области Александр Осипов заявил, что террориста избили "агрессивные и пьяные люди".

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"Несмотря на то, что компания с участником "спецоперации" постаралась избежать конфликта и покинула кафе, другая сторона конфликта ее преследовала и нанесла мужчине телесные повреждения", - заявил губернатор.

В МВД региона сообщили, что в результате конфликта пострадал один человек, который на следующее утро обратился к врачу. Кроме того, у него поврежден автомобиль. Полицейские установили всех участников инцидента, а также свидетелей и очевидцев.

Местные СМИ пишут, что пострадавшего зовут Михаил, он боец ЧВК "Вагнер". Его избили ногами два человека, а шесть их товарищей подбадривали нападавших. Также с участников войны сорвали и выбросили их награды.

"Злоумышленники называли участников "сво" убийцами и всячески издевались над инвалидами", - пишет "Чита Забайкалья".

Оккупанты в России - последние новости

Весной сообщалось, что в Москве участник войны против Украины напал на соседку, жестоко избил ее и поджег кровать, а в Самарской области контрактник во время отпуска изнасиловал у себя дома восьмиклассницу.

Также сообщалось, что в Новосибирске мужчина с шевроном, похожим на символику частной военной компании "Вагнер", изнасиловал двух школьниц, угрожая им гранатой.

А в Кировской области боевик "Вагнера" убил женщину, которая сдавала ему жилье.

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