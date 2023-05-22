Мужчина в военной форме с нашивкой, как у "Группы Вагнера", подстерегал девочек возле школы.

В Новосибирске мужчина с шевроном, похожим на символику "Группы Вагнера" изнасиловал двух школьниц 10 и 12 лет. Об этом сообщает российское издание Baza.

Мужчина встретил девочек рядом со школой. Как утверждают школьницы, на нем была военная форма и нашивка с черепом. Такие шевроны используют наемники "Группы Вагнера", но не только они.

"Он сказал, будто бы при себе у него есть пистолет с гранатой, и пообещал "подорвать" школьниц, если они не будут слушаться. После этого неизвестный завёл девочек за гаражи и надругался", – пишет издание.

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Потерпевшие рассказали о случившемся взрослым, и сейчас насильника разыскивают правоохранители. Со слов девочек, преступнику на вид от 30 до 40 лет. Хотя шеврон на его форме похож эмблему "ЧВК Вагнер", следствию еще предстоит выяснить, действительно он был наемником, или просто использовал популярную среди Z-сообщества нашивку.

Российские солдаты насилуют детей в России

На днях в Калининградской области военнослужащий избил и изнасиловал девушку. Еще до приезда полиции его задержали и тоже избили местные жители.

В апреле похожий случай произошел в Самарской области. Там военнослужащий, вернувшись из отпуска, изнасиловал школьницу. ОН пригласил девочку к себе домой и там надругался над ней.

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