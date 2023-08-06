Один из лидеров переворота предостерег от военной интервенции, заявив, что сделает все, чтобы страна не стала "новой Ливией".

Один из инициаторов переворота в Нигере Салифу Моди поехал в Мали, где вышел на связь с членами ЧВК "Вагнер" и попросил у них поддержки.

"Им нужен "Вагнер", поскольку он станет их гарантией удержания власти", - высказал мнение сотрудник Центра Суфана Вассим Наср. Он отметил, что в настоящее время "Вагнер" размышляет над этой просьбой, передает Голос Америки.

После визита в Мали Моди предостерег от военной интервенции, заявив, что сделает все, чтобы страна не стала "новой Ливией".

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Однако не все в Нигере поддерживают позицию хунты. "Это фикция, - сказал Амад Хассан Бубакар, преподаватель Университета Ниамея. - Они выступают против иностранного вмешательства, но на самом деле готовы заключить договор с вагнеровцами и РФ... Они готовы погрузить страну в огонь, только бы незаконно сохранить власть".

При этом представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр отметила, что говорить о прямой причастности РФ к перевороту в Нигере нельзя, но "налицо позиция РФ, которая поддерживает дестабилизацию везде, где только можно".

Ситуация в Африке

Нигер считался партнером Запада по борьбе с терроризмом в Африке. США и другие государства вложили в эту страну сотни миллионов долларов военной помощи для борьбы с джихадистской угрозой. До сих пор Франция держит в Нигере контингент в 1500 солдат, а США - 1100 военных. Однако в Нигере решили разорвать сотрудничество с Францией, и сблизиться с РФ.

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